Мосты для жизни, экономическая и социальная составляющая этого города

А сейчас перенесемся в Гродненскую область и отправляемся в город, где сразу пять переправ: четыре через Неман и одна через речку Зельвянку. А еще крупное деревообрабатывающее предприятие, которое дает работу сотням жителей района.

Ну и куда без спорта! Здесь расположена детско-юношеская школа олимпийского резерва, где растят будущих чемпионов. Обо всем по порядку расскажет Антон Малюта. Мосты для жизни - в его репортаже.

"Я работаю инженером-химиком, мои ежедневные обязанности заключаются в том, чтобы проводить испытания на наличие формальдегида в еде" - трудовая биография Ольги - это тот случай, когда все дороги ведут домой. Уезжала за образованием в столичный университет, но куда отправиться после получения диплома, сомнений не было. Ведь работу по специальности можно найти и на малой родине.

Здесь достаточно хорошие условия, хороший коллектив, зачем уезжать куда-то, если хорошо здесь, я люблю приезжать в Минск, но чтобы жить там постоянно - нет. Оценивая свои возможности, мне здесь комфортно. Ольга Белко, инженер-химик ОАО "Мостовдрев"

Историю Мостовдрева пишут люди. Придя на работу в первый день, не замечают, как связывают с предприятием всю жизнь. А работать легко благодаря теплой и в прямом смысле семейной атмосфере. Трудовая династия Матвейковых - лишь одна из многих, но со своей уникальной историей. Сын по стопам матери пришел в деревообработку, но помимо профессии обрел еще и личное счастье.

С женой познакомился, работая начальником участка, а она маркетолог, пришла на инвентаризацию. Вот так и познакомились. Илья Матвейков, инженер-технолог ОАО "Мостовдрев"

Те, кто работает на "Мостовдреве" десятилетиями, помнят самые разные этапы: и потрясения 90-х, и масштабную модернизацию по указу Президента, и большой спрос со стороны европейцев. Сегодня - новые условия. И если кто-то на той стороне предпочитает мосты сжигать, то здесь считают, что их нужно наводить и искать новых партнеров.

У нас радикально вектор продаж изменился на 180 градусов, и у нас рынки от Турции, Азербайджана, Азиатских Республик до Китая. Каждый рынок обладает своей тонкой спецификой, различными пошлинами и мы просто это всё учитываем и грамотно выстраиваем свою политику продаж. Андрей Маковец, главный инженер ОАО "Мостодрев"

Если бы не главное предприятие, в районе не было бы и главной достопримечательности. Знаменитый подвесной мост над Неманом 50 лет назад возвели работники "Мостовдрева". Сегодня испытать конструкцию и себя на прочность приезжает немало путешественников. Мы же встретились здесь с главой района. И говорить будем совсем не о туризме.

Если оценивать вклад, производство сельскохозяйственных организаций, если брать по выручке, 40 % нам дают организации, которые занимаются сельскохозяйственным производством. Это действительно неплохой результат. Андрей Санько, председатель Мостовского районного исполнительного комитета

И не только думать, но и делать. В Мостах решают жилищный вопрос - уже возвели новый район. А еще создают рабочие места. В этом цехе трудятся 23 человека, а скоро будет еще больше, когда введут дополнительные площади. Открытие и расширение швейного производства - часть концепции «Один район - один проект».

Набираем сюда не только подготовленных специалистов, но и приглашаем молодежь, здесь проходят обучение в течение 3 месяцев, после проходит аттестационная комиссия, присваиваются классы, и потихонечку человек вливается в трудовой коллектив. Виктор Нестерук, директор швейной фабрики

И если летний рабочий день взрослые проводят на производстве или в кабинетах, то и младшему поколению скучать некогда. В детско-юношеской школе олимпийского резерва каникул нет. 4 часа спорта в день - это норма, считает Валерий Вавлев. Когда-то первый воспитанник первой школы, а сегодня баскетбольный тренер с более чем полувековым стажем.

Я веду их не только в спорте, я стараюсь, чтобы спорт им принес умение терпеть, умение хорошо трудиться, умение понимать другого человека, не быть последним в своей профессии. Я больше преподаю это, и многие воспитанники мне за это благодарны. Валерий Вавлев, тренер Мостовской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва

Валерий Петрович на заслуженный отдых не торопится, говорит, еще полезен любимому делу и стране. За свою карьеру подготовил больше 30 спортсменов в сборную Беларуси. И это не везение или уникальный случай, а результат ежедневного труда - когда путь будущего победителя начинается в спортивном зале небольшого города. Главное - найти и раскрыть те самые таланты.

Надо постоянно ходить, искать-искать-искать методом проб и ошибок, только тогда, что-то будет, для этого и работаем, чтобы показать результат, это наша работа. Работа тренеров. Дмитрий Бутько, директор Мостовской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва