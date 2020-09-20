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Мотопробег к 75-летию Великой Победы
Более 120 байкеров из Беларуси и России сегодня в Минске завершают масштабную международную акцию к 75-летию Великой Победы. С мая месяца (со старта мотопробега) память погибших уже почтили в Москве, Мурманске, Ржеве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Волгограде и Бресте. Позади более 10 тысяч километров. Сегодня команда байкеров проехала по проспектам Победителей и Независимости и направилась к мемориальному комплексу.
Курган Славы - место, где была разбита 105-тысячная группировка гитлеровских войск группы армии «Центр». 70-метровый рукотворный мемориал стал местом всенародной памяти и символом освобождения Беларуси.
Участники мотопробега в память погибших возложили цветы к мемориалу и заложили капсулу с землей с посланием наследникам Великой Победы. К слову, в каждом из городов следования байкеры собирали землю, которую в 40-х отстаивали наши деды и прадеды. Она будет заложена в основу мемориала «Героям-мотоциклистам» в Москве.
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