Мотопробег в честь 75-летия Великой Победы объединил байкеров Беларуси и России. Позади тысячи километров по дорогам страны-соседки, совсем немного остается до победного финиша на нашей земле. Каждый день приближает участников мотопробега к конечной точке маршрута. Уже завтра колонна отправится на Курган Славы. Сегодня же у байкеров была весьма насыщенная программа. Сначала навестили ветеранов, после отправились к детям. Подробности знает наш корреспондент Елена Горельчик.



Эдуард Сметанин вместе с друзьями приехал в Беларусь из Краснодара. Михаил Алексеев и его компания - из Екатеринбурга. Прежде чем оказаться в нашей стране они преодолели около несколько тысяч километров по дорогам России. Накануне все вместе оказались в Брестской крепости. Так международный мотопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оказался в Беларуси.









Уже сегодня дружная колонна отправилась в Минск, поставив на своем маршруте еще одну точку - Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Столбцовском районе. Здесь живут в том числе люди, которые помнят все ужасы войны, те, кто некогда был узником концлагерей.

Помнить павших, беречь и заботиться о тех, кто остался жив, говорить и рассказывать о Великой Победе своим детям, чтобы никогда подобного больше не допустить.

Из-за опасности коронавируса встреча исключительно на улице. Без крепких объятий, но глядя в глаза ветеранам и их гостям становится понятно - любовь здесь чувствуют на расстоянии.

Сувениры своими руками и солдатская каша как угощенье. И, конечно же, обмен подарками. У учреждения с сегодняшнего дня появится специальный спортивный инвентарь.





От старшего поколения к молодым. Сразу после дома-интерната дружная колонна байкеров отправилась в детскую деревню "Истоки". Она находится под Минском в Минском районе. Здесь участников мотопробега с нетерпением ожидали несколько десятков воспитанников. И сразу своим гостям юные белорусы предложили сыграть в футбол.

Занятие по интересам нашлось даже для тех, кто на поле выйти не рискнул. Мастер-классы по рисованию, забег в обуви не по размеру, рисование отнюдь не по номерам. Гости в свою очередь интересовались бытом детей, условиями проживания и волнующими вопросами.

В гости без подарков, конечно же, не ходят. Участники мотопробега привезли в том числе и необходимый спортинвентарь. Свои презенты подготовили и дети. Рисунки - байков и байкеров на байках. В такие моменты у многих серьезных дядей вызвали даже слезы на глазах.

Дальше исключительно неформальное общение. Какой мальчишка откажется от возможности забраться на байк, впрочем не уступили и девчонки.