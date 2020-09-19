Мотопробег в честь Великой Победы

Через Мурманск и Санкт-Петербург на Брест и до Кургана Славы. Более 120 байкеров из Беларуси и России принимают участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Накануне они побывали в Брестской крепости, а сегодня приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны.



В эти минуты колонна байкеров отправилась в детскую деревню Истоки.



