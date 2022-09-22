Мотострелки белорусской армии имеют заведомое преимущество - чем живет современная пехота?

Стратегическая безопасность - это еще и умение работать на опережение. Это диктует современная картина мира, который с каждым днем становится все более хрупким. Да, еще раз повторим, белорусы - люди мирные, но спекулировать этим не позволим, свою страну защитим от любых политических ветров. Сегодня в Беларуси отмечается профессиональный праздник мотострелков. В последние годы в механизированных подразделениях происходят важные изменения как в тактике действий, так и боевом оснащении. Существенное влияние на программы подготовки в наши дни оказывает специальная военная операция на Украине. Как учтен ее опыт в наших войсках, и на что прежде всего обращают внимание в современной пехоте - об этом в проекте "Диспозиция".

Мозоли, пот, окопы, дождь, ветер, пыль, кровь... Все это, конечно же, о матушке-пехоте! Все ей достается. Трудяги войны. Те, кто в 1939-м сшил республику, а в 1945-м на своем горбу принес Победу. Которая и сегодня эхом свободы и независимости звучит в наших сердцах. Пехота - это когда, казалось бы, все, конец, нет снарядов, раскатаны врагом траншеи… Но нет - встает откуда ни возьмись израненный дядька с винтовкой и не пускает вражескую армаду. Так и отстояли страну в огненных сороковых.

Сегодня и армада вновь собирается у наших границ, и республику нашу разорвать не прочь западные соседи, да и пехота, как оказалось, важна на поле боя не менее прежнего.

Мотострелки белорусской армии имеют заведомое преимущество. Это традиции. Единственная константа. Остальное меняется на глазах. Здесь важно - не отстать. Благо время у нас сейчас на это есть.

Специальная военная операция приоткрыла глаза, в том числе и Вооруженным Силам Российской Федерации, они уже внесли некоторые изменения и в программы боевой подготовки, с которой они, кстати, охотно делятся, в том числе и с нами. Мы, безусловно, с командирами батальонов обсудим, создание, точнее уточнения нашей системы боевой подготовки, которая будет направлена, исходя из опыта специальной военной операции. Здесь есть над чем нам еще поработать.

В белорусской армии функции царицы полей получили новое звучание. Она стала активно применять тактику подразделений сил специальных операций, умело работает по усилению охраны государственной границы. Опытом мотострелки делятся с территориальными войсками. По сути, это ведь тоже пехота.

Изучаются не только выполнение упражнений стрельб, но и тактические действия войск мелкими боевыми группами, сводными подразделениями, тесное взаимодействие с беспилотными летательными комплексами, разведывательными ударными комплексами, на которые завязана артиллерия, ну и, конечно, применение авиации. В рамках дальнейшего развития в наших сухопутных войсках создана и уже внедрена в подготовку система дополнительной подготовки по смежным специальностям. Андрей Жук, начальник отдела главного управления боевой подготовки ВС Беларуси

Речь о том, что пулеметчик, к примеру, получает теперь также специальность гранатометчика, будет кому в пехоте и работать по воздушным целям.

Эффективно действуют мотострелки - днем и ночью, в лесу и населенных пунктах, самостоятельно и в любой конфигурации подразделений силовых структур. На вооружение активно поступают новые образцы.

В течение данного учебного года ряд механизированных воинских частей получили на вооружение БТР-82А, идет плановое освоение техники. Техника проста в эксплуатации, а также имеет комплекс вооружения, схожий с БМП-2. Машина более маневренная за счет ходовой части и способна быстро реагировать в случае возникновения кризисной ситуации по переброске из района в район.