"Мотоциклисты Словакии" посетили Хатынь

Там во многих странах уже просто вычеркнули из истории победителя - русского солдата, белорусского солдата, молдавского солдата, грузинского солдата, просто стерли с лица земли, точно так же, как уничтожают все памятники. Мне кажется, вот эти святые места по всему миру, которые у нас расположены - в России, в Беларуси, дадут толчок, что мир все-таки вернется на круги своя.

Влада Трифонова (Россия)

