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"Мотоциклисты Словакии" посетили Хатынь
Фундамент государственности - правда, без нее невозможно строить будущее. Особенно о событиях Второй мировой войны, которые необходимо знать, помнить и донести до каждого. Такое мнение выразили представители объединения "Мотоциклисты Словакии", которые приехали в Беларусь. Они посещают памятные места и сегодня были в Хатыни, где возложили цветы.
Надо это показывать, чтобы все запомнили - история одна и историю не надо менять. Народ, который не знает историю, не имеет будущего.
Там во многих странах уже просто вычеркнули из истории победителя - русского солдата, белорусского солдата, молдавского солдата, грузинского солдата, просто стерли с лица земли, точно так же, как уничтожают все памятники. Мне кажется, вот эти святые места по всему миру, которые у нас расположены - в России, в Беларуси, дадут толчок, что мир все-таки вернется на круги своя.
Завтра "Мотоциклисты Словакии" отправятся в Брест, где посетят комплекс "Брестская крепость-герой".
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