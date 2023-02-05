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"Мотоциклисты Словакии" посетили Хатынь

Фундамент государственности - правда, без нее невозможно строить будущее. Особенно о событиях Второй мировой войны, которые необходимо знать, помнить и донести до каждого. Такое мнение выразили представители объединения "Мотоциклисты Словакии", которые приехали в Беларусь. Они посещают памятные места и сегодня были в Хатыни, где возложили цветы.

Надо это показывать, чтобы все запомнили - история одна и историю не надо менять. Народ, который не знает историю, не имеет будущего.
Петер Кондрат, участник общественного объединения "Мотоциклисты Словакии"
Там во многих странах уже просто вычеркнули из истории победителя - русского солдата, белорусского солдата, молдавского солдата, грузинского солдата, просто стерли с лица земли, точно так же, как уничтожают все памятники. Мне кажется, вот эти святые места по всему миру, которые у нас расположены - в России, в Беларуси, дадут толчок, что мир все-таки вернется на круги своя.
Влада Трифонова (Россия)

Завтра "Мотоциклисты Словакии" отправятся в Брест, где посетят комплекс "Брестская крепость-герой".

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