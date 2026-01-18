Мой стиль управления требовательный - Лобович рассказал об основных задачах ведомства

Новый министр труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лобович рассказал об основных задачах ведомства и о том, какой он руководитель.

Во главе угла, по его словам, стоит социальная направленность белорусского государства и подходы по реализации социальной политики, а также политики в сфере продуктивной занятости, поддержки семей с детьми, обеспечения достойного уровня благосостояния населения. Он отметил, что в первую очередь внимание уделят бюджетникам, пенсионерам, малоимущим гражданам. "Стратегически над этим и будет продолжена работа", - отметил он.