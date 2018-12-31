"Мой 2018". Анастасия Гацко

Целеустремленность и желание развиваться - вот те действительно важные качества, которые помогут сделать год по-настоящему успешным и счастливым. В этом на своем опыте убедилась Анастасия Гацко - учитель биологии и информатики Бортниковской средней школы. Благодаря трудолюбию и интересу к своей профессии Анастасия получила новую специализацию, помогла школе, подарила детям новый увлекательный учебный курс, а также стала одним из героев проекта Агентства теленовостей "Мой 2018" (видео).