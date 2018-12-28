"Мой 2018-й". Дмитрий Сай

Чем еще запомнится уходящий спортивный год? Безусловно, в том числе и масштабной подготовкой к II Европейским играм. Один из объектов - минский стадион "Динамо". В следующем году на современной арене будут бить рекорды спортсмены, а в году уходящем на этом современном комплексе главными героями были строители. Один из них - начальник стройуправления №94 Дмитрий Сай. Сегодня он - герой нашей предновогодней рубрики "Мой 2018" (видео).