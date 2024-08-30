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"Мой долг - защитить свою страну" - победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня принял присягу
Победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня дал клятву на верность Отечеству.Торжественная церемония состоялась сегодня в Доме офицеров. Мечта Даниила не только петь о Родине, но и служить в рядах Вооруженных Сил Беларуси нашла отклик в письме артиста к главе государства. Служить голосом белорусский певец будет в заслуженном коллективе Республики Беларусь - Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Подробности в сюжете Катерины Павловой.
Артист с абсолютным слухом и глубоким тембром теперь, кроме нотной гармонии, будет работать под чеканку солдатских сапог.
Служить Отечеству вопреки проблемам со здоровьем - такую цель поставил перед собой Даниил Савеня. Он обратился с просьбой о вступлении в армейские ряды в письме главе государства и Верховному главнокомандующему и был услышан. Ведь артист давно грезил стать полноправным защитником своей Родины.
Мечтал об этом с самого детства. Без ложной скромности скажу, если нужно будет встать на защиту нашей родины, я думаю, каждый из военнослужащих, нисколько не колеблясь, возьмет в руки свой инструмент - микрофон и сделает так, чтобы враг сам капитулировал.
Бойцовский характер настоящего защитника своего Отечества закалялся еще с детства, а оттачивался на проекте "Фактор.by". Яркая харизма и, конечно, душа сразу покорили телезрителей и жюри шоу. Хотя звезд с неба он не хватал, наоборот сразу дал понять, что жалеть его не надо. Там же научился и работать в команде, ловить темп и шагать в ногу. Каждый из восьми прямых эфиров на "Беларусь 1" - результат кропотливого труда и пример личностного роста. То, как он подбирался к высоким нотам, заслуживает экранизации.
Когда начались небезызвестные всем события, я понял, что мой долг - защитить свою страну. На мой взгляд, кроме нас, наша страна никому так не нужна. Более того, я абсолютно ничем не отличаюсь от военнослужащих нашего ансамбля. Причем делаю это сам, точно также выполняю требования воинских уставов.
Курс молодого бойца
Первую проверку на прочность Даниил прошел на телешоу, а усовершенствовал навыки на курсе молодого бойца. Основы военной службы Даниил усвоил за несколько недель до присяги. Обещание, данное Родине, для певца не просто слова. Это символ чести и долга, которые закрепил контрактом на 2 года с намерением его продлить.
Даниил на протяжении нескольких недель проходил курс молодого бойца, где он узнавал, что такое ВС, их структуру. Он обладает уникальным талантом. У него замечательный голос, абсолютный слух, музыкальный мальчик. Он сразу же нашел себе место в ансамбле, его приняли, потому что ансамбль - это большая семья, с которым мы будем творить и выступать на благо нашей Родины.
Один из самых волнительных и ответственных дней Даниил разделил с самыми близкими. С гордостью и слезами радости семья белорусского артиста наблюдала, как Даниил произносит клятву Родине.
Отныне белорусский артист будет не только радовать своих поклонников песнями о любви к родной земле, но и выполнит свой гражданский долг, вступив в ряды Вооруженных Сил Беларуси.
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