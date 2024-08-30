"Мой долг - защитить свою страну" - победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня принял присягу

Победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня дал клятву на верность Отечеству.Торжественная церемония состоялась сегодня в Доме офицеров. Мечта Даниила не только петь о Родине, но и служить в рядах Вооруженных Сил Беларуси нашла отклик в письме артиста к главе государства. Служить голосом белорусский певец будет в заслуженном коллективе Республики Беларусь - Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Подробности в сюжете Катерины Павловой.

Артист с абсолютным слухом и глубоким тембром теперь, кроме нотной гармонии, будет работать под чеканку солдатских сапог.

Служить Отечеству вопреки проблемам со здоровьем - такую цель поставил перед собой Даниил Савеня. Он обратился с просьбой о вступлении в армейские ряды в письме главе государства и Верховному главнокомандующему и был услышан. Ведь артист давно грезил стать полноправным защитником своей Родины.

Мечтал об этом с самого детства. Без ложной скромности скажу, если нужно будет встать на защиту нашей родины, я думаю, каждый из военнослужащих, нисколько не колеблясь, возьмет в руки свой инструмент - микрофон и сделает так, чтобы враг сам капитулировал. Даниил Савеня, победитель шоу "Фактор.by"

Бойцовский характер настоящего защитника своего Отечества закалялся еще с детства, а оттачивался на проекте "Фактор.by". Яркая харизма и, конечно, душа сразу покорили телезрителей и жюри шоу. Хотя звезд с неба он не хватал, наоборот сразу дал понять, что жалеть его не надо. Там же научился и работать в команде, ловить темп и шагать в ногу. Каждый из восьми прямых эфиров на "Беларусь 1" - результат кропотливого труда и пример личностного роста. То, как он подбирался к высоким нотам, заслуживает экранизации.

Когда начались небезызвестные всем события, я понял, что мой долг - защитить свою страну. На мой взгляд, кроме нас, наша страна никому так не нужна. Более того, я абсолютно ничем не отличаюсь от военнослужащих нашего ансамбля. Причем делаю это сам, точно также выполняю требования воинских уставов. Даниил Савеня

Курс молодого бойца

Первую проверку на прочность Даниил прошел на телешоу, а усовершенствовал навыки на курсе молодого бойца. Основы военной службы Даниил усвоил за несколько недель до присяги. Обещание, данное Родине, для певца не просто слова. Это символ чести и долга, которые закрепил контрактом на 2 года с намерением его продлить.

Даниил на протяжении нескольких недель проходил курс молодого бойца, где он узнавал, что такое ВС, их структуру. Он обладает уникальным талантом. У него замечательный голос, абсолютный слух, музыкальный мальчик. Он сразу же нашел себе место в ансамбле, его приняли, потому что ансамбль - это большая семья, с которым мы будем творить и выступать на благо нашей Родины. Дмитрий Наумович, художественный руководитель, начальник Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси

Один из самых волнительных и ответственных дней Даниил разделил с самыми близкими. С гордостью и слезами радости семья белорусского артиста наблюдала, как Даниил произносит клятву Родине.