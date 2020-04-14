В столице появился новый мурал

Александр Благий завершил свой мурал на столичном фасаде. На Мяснікова, 17 минчан теперь встречает девочка в цветных шарфе и носках. В руках школьницы цветок папоротника, который она нежно прижимает к сердцу, а за ней - старый Минск. Художник в авторской технике отразил гравюру 18-го века. Это одно из первых упоминаний белорусской столицы. На полотне можно увидеть печать Магдебургского права, Свислочь.



