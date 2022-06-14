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"Мой родны кут" - выставка к 140-летию Янки Купалы открылась в Вязынке

140-летию со дня рождения классика национальной литературы - народного поэта Беларуси Янки Купалы - посвящается. Художественная выставка под названием "Мой родны кут" открылась на малой родине песняра в Вязынке. Автор - белорусский живописец Виктор Данилов на десятках полотен отразил деревню-мемориал в разные поры года. На территории Вязынского заповедника для экспозиции нашли особое место: картины разместили в отреставрированном помещении аутентичного амбара, где в 19 веке хранили зерно.

Выставка "Мой родны кут" будет работать все лето. В течение этого времени художник Виктор Данилов планирует провести в Вязынке пленэры и мастер-классы. Результат работы опен-эйров мастер продемонстрирует в сентябре.

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