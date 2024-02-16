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"Мой выбор - это…" - телеканал "Беларусь 1" запустил челлендж, посвященный единому дню голосования

В соцсетях появляется все больше контента, посвященного единому дню голосования. Белорусы снимают креативные ролики о том, какие у них планы на 25 февраля.

Телеканал "Беларусь 1" запустил свой челлендж. Условия просты: нужно снять видео, продолжив фразу "Мой выбор - это...", опубликовать его под хештегом #мойвыборэто и отметить аккаунт "Беларусь 1". Присоединяйтесь! Самые оригинальные ролики покажут в эфире телеканала.

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