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"Мой выбор - это…" - телеканал "Беларусь 1" запустил челлендж, посвященный единому дню голосования
В соцсетях появляется все больше контента, посвященного единому дню голосования. Белорусы снимают креативные ролики о том, какие у них планы на 25 февраля.
Телеканал "Беларусь 1" запустил свой челлендж. Условия просты: нужно снять видео, продолжив фразу "Мой выбор - это...", опубликовать его под хештегом #мойвыборэто и отметить аккаунт "Беларусь 1". Присоединяйтесь! Самые оригинальные ролики покажут в эфире телеканала.
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