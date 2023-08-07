"Моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц" - из письма отданной в рабство гитлеровскому помещику девочки

В 1944 году после освобождения белорусского города Лиозно при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт. На конверте стоял адрес: "Действующая армия. Полевая почта. Сусанину Петру". На другой стороне карандашом написаны слова: "Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик".

В нем оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. Измученная и доведенная до отчаяния в день своего рождения она покончила жизнь самоубийством. Это было ее прощальное письмо своему отцу с последней просьбой - отомстить фашистам за убитую маму.

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"Дорогой, добрый папенька!

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе….

Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила, лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья.

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.

Твоя дочь Катя Сусанина...