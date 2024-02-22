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#мойвыборэто - челлендж от белорусов покоряет Интернет

О своем выборе заявляем громко! Челлендж от белорусов покоряет просторы Интернета. В социальных сетях появляется все больше роликов, посвященных единому дню голосования.

К челленджу может присоединиться каждый. Нужно на видео продолжить фразу "Мой выбор - это...", опубликовать в любой соцсети под хештегом #мойвыборэто и отметить аккаунт "Беларусь 1".

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