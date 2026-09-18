Может произойти раньше: в Минздраве Беларуси назвали сроки сезонного подъема заболеваемости гриппом

Краткий пересказ от ИИ

Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в конце января - начале февраля. Однако не исключено, что это может произойти раньше, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"В настоящее время прогноз ситуации с подъемом заболеваемости гриппом пока ничем не отличается от предыдущих лет. Мы ожидаем его в характерные для нашей страны сроки - конец января - начало февраля", - сказала Инна Карабан.

Однако есть предположение, что подъем заболеваемости может произойти раньше, потому что в этом году будут циркулировать новые штаммы вирусов гриппа - они включены в состав вакцин, которыми будут прививаться жители Беларуси.

Для вакцинации в этом году предложены вакцины, которые применялись и в прошлом году: "Гриппол плюс", "Инфлювак Тетра", "Ваксигрип Тетра".

Пройти вакцинацию в первую очередь, по словам Инны Карабан, следует детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детям от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями и людям старше 65 лет - именно эта категория чаще всего попадает в стационар с постгриппозными пневмониями.

Рекомендовано вакцинироваться также беременным и представителям определенных профессиональных групп - медицинским, фармацевтическим работникам, работникам учреждений с круглосуточным режимом пребывания и тем, кто находится там, работникам органов госуправления, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность государства.

"Вакцинация - специфическое средство профилактики, направленное на профилактику осложнений против гриппа. Она профилактирует не само заболевание, а именно осложнение после перенесенного заболевания", - подчеркнула Инна Карабан.