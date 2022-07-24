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Беларуси голод не грозит - Дмитрий Лужинский

В Беларуси о продовольственной безопасности и о том, что и когда выгоднее выращивать, всегда думают наперед. В этом году ставку сделали в том числе на озимые культуры и не прогадали. Преимущества, например, ячменя очевидны: хорошая урожайность и созревание до начала массовой уборки. А это первое зерно, которое так необходимо животноводству.

Еще один стратегический ресурс - рапс. Может ли грозить Беларуси голод? Этот вопрос мы задали заместителю генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Дмитрию Лужинскому.

"Для Беларуси не так много надо выращивать сельхозпродукции, особенно в области растениеводства, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Например, чтобы обеспечить все население Беларуси хлебобулочными, кондитерскими изделиями и всеми видами круп, достаточно миллиона тонн зерна, - пояснил ученый. - А мы производим только зерновых 6-8 млн тонн каждый год. Как видите, мы уже давно себя обеспечили, голода у нас по этим продуктам не будет. Остальное идет на корм скоту, это дополнительная продукция животноводства".

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