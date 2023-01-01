Глава МАРТ: Новогодний стол может быть на 99,9 % из белорусских продуктов

"Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы. Своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона, т.к. увеличили количество закладки на 29 %. И успешно заместили те товары, которые попали под эмбарго в Беларуси. В МАРТпосчитали, прикинули, скорее всего, стол может быть белорусским на 99,9 %", - констатировал министр.