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Глава МАРТ: Новогодний стол может быть на 99,9 % из белорусских продуктов
Белорусский ассортимент в магазинах расширился, утверждает глава МАРТ Алексей Богданов.
"Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы. Своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона, т.к. увеличили количество закладки на 29 %. И успешно заместили те товары, которые попали под эмбарго в Беларуси. В МАРТпосчитали, прикинули, скорее всего, стол может быть белорусским на 99,9 %", - констатировал министр.
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