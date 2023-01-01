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Глава МАРТ: Новогодний стол может быть на 99,9 % из белорусских продуктов

Белорусский ассортимент в магазинах расширился, утверждает глава МАРТ Алексей Богданов.

"Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы. Своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона, т.к. увеличили количество закладки на 29 %. И успешно заместили те товары, которые попали под эмбарго в Беларуси. В МАРТпосчитали, прикинули, скорее всего, стол может быть белорусским на 99,9 %", - констатировал министр.

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