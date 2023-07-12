Может ли отдых в Беларуси заменить Турцию и Египет?

Туристическая инфраструктура в Беларуси активно развивается. И для того чтобы отдохнуть интересно и с пользой для здоровья, вовсе не обязательно отправляться в дальние страны. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" заявила и.о. директора РУП "Центркурорт" Елена Василевская.

"Сейчас туристическая инфраструктура активно развивается, - сказала она. - Конечно, ковид нанес большой урон туристической отрасли, но он же и подстегнул ее к стремительному развитию. В Беларуси предлагают отдых разного формата. Также развиваются в нашей стране и экзотические направления отдыха, такие, например, как сплавы на каяках, различные экстремальные виды отдыха. Каждый может найти отдых по своему вкусу".

В нашей стране можно выбрать действительно очень разнообразный отдых. Помочь туристу определиться с выбором и найти тот самый идеальный вариант поможет портал vetliva.by, который был разработан в рамках программы "Беларусь гостеприимная".

"Государство очень серьезно относится к развитию туристической отрасли в стране, - отметила Елена Василевская. - Поэтому на портале можно найти отдых на любой вкус - и санаторно-курортное лечение, и разноплановые экскурсии (промышленный, экологический туризм и проч.). В частности, могу рекомендовать посещение наших великолепных национальных парков и Березинского биосферного заповедника. Они предлагают очень много интересных маршрутов, списки которых постоянно пополняются".