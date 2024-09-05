Может ли вспышка обезьяньей оспы спровоцировать новую пандемию - в "Таблице Менделевой"

Оспа обезьян распространяется по планете. Случаи заражения выявляют далеко за пределами африканского континента. Вирус мутировал. Эксперты предупреждают, что теперь он может передаваться воздушно-капельным путем. Назревает новая пандемия? Или информационный шум выгоден создателям вакцин, которые претендуют на финансирование времен пандемии COVID-19? Детали - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Может ли вспышка обезьяньей оспы оказаться тем загадочным вирусом, который спровоцирует новую пандемию? Опасно ли сейчас есть бананы? Или посещать зоопарки? Откуда именно взялась инфекция и почему мы вновь говорим о ней сейчас?

Информационный шум или новая угроза? Всемирная организация здравоохранения в середине августа объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. После стало известно, что всего за неделю от mpox (новое название заболевания приматов) в странах Африки погибли более 80 человек. Фиксируют случаи заражения уже и за пределами африканского континента - Швеция, Аргентина, Мексика... А новый штамм добрался до Таиланда. Вирус уже мутировал, и если раньше в качестве основной теории рассматривали передачу инфекции половым путем…

Основной группой риска на данный момент являются мужчины, которые вступали в половую связь с другими мужчинами. С этим фактом необходимо работать, чтобы защитить эту группу. Карл Лаутербах министр здравоохранения Германии

То теперь известно, что зараза может передаваться от человека к человеку при кашле или даже разговоре. Фокус сменился с коронавируса. "Новый штамм оспы обезьян быстро меняется, африканские ученые работают вслепую", - предупреждает Reuters. Симптомы: гнойные пузыри по телу, лихорадка, головная и мышечная боль… Людей вновь изолируют. Пока без локдаунов.

Страх, возможно, связан с тем фактом, что мы изолируем больных людей, что может подтолкнуть других не обращаться в структуры здравоохранения, зная, что они будут изолированы. Доктор Рэйчел Магуру, врач общей практики провинциальной больницы Гомы

Но так ли страшен экзотический вирус, каким нам его сейчас малюют. Ведь оспу обезьян - новой болезнью - назвать сложно. Впервые инфекцию выявили еще в 1958 году у лабораторных обезьян. У человека зафиксировали в 1970-м в Демократической Республике Конго. Точной версии заражения нет. Ученые ссылаются на контакт с больными грызунами.

Угрозы пандемии нет, мне так представляется. Потому что есть большой опыт борьбы с оспой. Да, я думаю, что будут случаи отдельные в странах локализованы. Надо ведь понимать, что это точка такая необычная. Мы с таким раньше никогда не сталкивались. Виталий Зверев, вирусолог НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Люди-то болеют в долине реки Конго, когда контактируют с зараженными животными. Не обязательно с обезьянами. Потому что это условное название вирусов - оспа обезьян - это вирусов оспы грызунов.

Пентагон изучает возможности применения вируса оспы обезьян в качестве биооружия - об этом ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России. Так почему раздувать инфошум стали сейчас?

План ВОЗ по борьбе с оспой обезьян предусматривает на первом этапе - в течение 6 месяцев - финансирование в размере 135 млн долларов. Более того, заявляют, что старая вакцина от натуральной оспы уже не подходит. Неужели нужна новая? Назревает охота за гигантской прибылью?

Я думаю, что это способ заработать. Но там, где это все распространилось, на самом деле, поздно прививать. Старая вакцина не такая плохая, потому что она после ликвидации оспы была доработана, во всяком случае отечественная. Тем не менее, все равно она дает осложнения, и я не думаю, что какая-то страна рискнет проводить такую массовую вакцинацию. Хотя американские военные проходят. Известно, что их прививали натуральной оспой. Вакцина работает против оспы обезьян, та, которая была. Виталий Зверев, вирусолог НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова