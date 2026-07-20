Можно ли бесплатно загорать на базе кемпинга? Ответ в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Лето. Солнце. Жара. И очередной скандал в Сети. В социальных сетях активно обсуждают обращение жителя из Молодечно, которого не пропустили на организованную территорию отдыха у Вилейского водохранилища. Без оплаты - ни шагу к воде.

Кто прав? Достаточно ли в районе мест для отдыха в жаркую погоду? Можно ли бесплатно загорать на территории кемпинга? И почему одни предприниматели работают по закону, а другие - на грани?

Авторы проекта провели рейд по пляжам Вилейского водохранилища и готовы ответить на вопросы в новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Смотрите 20 июля сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также 21 июля в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".