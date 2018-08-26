Можно ли хорошо заработать на яблоках?

По всей стране под тяжестью сочных плодов прогибаются ветки. У хозяек сезон заготовок на зиму. Часть яблочного изобилия уйдет на домашнее варенье, компоты, соки. А на излишках вкусного урожая, как убедились многие белорусы, можно хорошо заработать. На первый взгляд кажется, что финансовая математика до смешного не выгодна. Заготовители платят всего 5 копеек за кило. Но когда речь идет о тоннах. Почем витамины? И почему упавший фрукт часто становится яблоком раздора? Репортаж Марины Романовской.

Готовить выпечку с яблоками в семье Косаревских умеет даже 10-летняя Полина. И сегодня на столе пироги, плюшки, яблоки в сладком кляре. Небывалый урожай вдохновляет на вкусные эксперименты.

Жители Шарковщинского района считают яблоко своим брендом. Фруктовые деревья растут на каждом приусадебном участке. Шарковщина - малая родина известного селекционера-любителя Ивана Сикоры.

Всю жизнь селекционер работал над выведением сортов груш, сирени, крыжовника. Благодаря ему в деревне Алашки появились первые саженцы винограда, персика, абрикоса. В этом году фруктовый сад, который заложил агроном-любитель, как никогда радует изобилием.

Под тяжестью сочных плодов гнутся ветки. Причем и на севере, и на юге страны. В саду Елены Юрчук яблоку негде упасть. Собирает опавшие плоды каждый день. Правда, куда их столько? Вопрос сбыта в урожайный год актуален как никогда. Продать такое количество на рынке жительнице деревни не под силу. А выбрасывать жалко.

В Жабинковском районе курсируют две машины, в день способны скупить 14 тонн яблок. Расчет на месте. За килограмм - пять копеек. Гнуть спину за эту цену готовы далеко не все. За один такой мешок госзаготовитель дает примерно полтора рубля.

Излишки урожая принимают и стационарные пункты. Их в стране более 700. В яблочный сезон привлекаются также внештатные заготовители. Но и здесь цена, говорят хозяева частных подворий, не сладкая.

В поисках выгодного покупателя и фермерские хозяйства. Правда, здесь урожай измеряется тоннами. Сад под Молодечно - это 40 тысяч деревьев. Плюс экспериментальная площадка в 20 гектаров с карликовыми сортами, есть современное хранилище. Чтобы заработать на излишках урожая, фермеры из Молодечно возводят в ускоренном темпе еще одно.

Молодой садовод Игорь Абрамчик отдает предпочтение поздним сортам. Очень любят "белорусское сладкое" и россияне. Готовы стоять в очереди. А вот крупным торговым сетям Беларуси фрукты из наших садов почему-то не всегда по вкусу. Хотя, говорят садоводы, вполне по зубам.

Самый большой сад Витебской области - в Толочинском районе.

В прошлом году из-за весенних заморозков урожай был слабым. В этом – рекордный. Ставку делают на сорта белорусской селекции. Подвижки в работе с торговыми сетями есть, но пока небольшие. И здесь яблоко раздора - натуральность продукта. Белорусские фрукты не подвергаются обработке. А значит, и хранятся не так долго, как импортные.

В магазинах этой крупной торговой сети рядом с польскими соседствуют яблоки из белорусского сада. Коваленковское - только с ветки. Польское - собирали в прошлом году. Откуда фрукт – читается издалека. Но опытный покупатель и без этикетки отличит свежее яблоко от урожая прошлого года. И в первую очередь, по запаху. Есть разница и в цене: импортное дороже.

Вопрос по яблокам на полках магазинов – на контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

На этой неделе провели встречу в режиме видеоконференции со всеми областями. Пригласили сельхоз и фермерские организации, ассоциацию розничных сетей. Стороны готовы работать на взаимовыгодных условиях. Это когда в торговле нет сбоев с поставками товара, а производители могут продать свое через ритейл. Ведь сегодня в магазинах должно быть от одного да трех видов сортов белорусских яблок в зависимости от площади объекта. Белорусское яблоко сегодня конкурентоспособно по цене. В магазинах можно купить от 70 копеек до 2 с половиной рублей за килограмм.

Покупатели хотят видеть на прилавках и полезные соки. Пару лет назад на Толочинском заводе открыли новый цех. Современная линия позволяет выпускать натуральный продукт.

Принимают яблоки на заводе и от населения. В урожайные годы их привозят даже из соседних областей. Такие фрукты идут на переработку.