Можно ли быть уверенными, что продукция из белорусских магазинов безопасна и соответствует всем нормам, узнали в НПЦ гигиены

Есть целая система контроля. В первую очередь это контроль самого производителя. И производитель к нам обращается с целью контроля, чтобы допустить на рынок продукцию. Как новая продукция, так и текущая продукция, что будет на рынок, необходимо проверять каждую партию этой продукции на те или иные показатели, которые определены законодательством. У нас в среднем в месяц около двух тысяч договоров на те или иные виды работ. И в целом из этих двух тысяч очень маленький процент несоответствия.

Сергей Сычик, директор НПЦ гигиены