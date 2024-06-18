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Можно ли быть уверенными, что продукция из белорусских магазинов безопасна и соответствует всем нормам, узнали в НПЦ гигиены
Не допустить на полки магазинов некачественную продукцию, чтобы сохранить здоровье нации. Научно-практический центр гигиены - ведущая научно-исследовательская и испытательная организация в Беларуси в области гигиены, токсикологии и профилактической медицины. Именно здесь определяют безопасность продуктов.
Проверяют тяжелые металлы, остаточные пестициды, пищевые красители и антибиотики в составах продуктов питания. Репортаж из лаборатории Светланы Черновой.
Безопасность продуктов питания на контроле НПЦ гигиены
В лаборатории Научно-практического центра гигиены кухню химии пищевых продуктов знают в подробностях. Одно из важных испытаний - определение синтетических красителей. Обнаружить их можно, например, и в красном вине, и в слабосоленом лососе, и в газированных напитках. Содержание веществ строго регламентировано, чтобы избежать негативного влияния на организм.
Чтобы определить содержание синтетических красителей в напитках, нам нужно их только догазировать, непосредственно мы поставим в прибор и определим. Для других пищевых матриц подготовка будет более сложной, чтобы извлечь пищевые красители.
Раньше в лаборатории могли обнаружить только 5 синтетических красителей в пищевых продуктах. Сегодня специалисты НПЦ гигиены определяют все 17 веществ благодаря собственной высокотехнологичной методике.
Анализ проводится методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Эта методика разработана в нашем Научно-практическом центре гигиены сотрудниками. На базе этой методики разработан государственный стандарт по определению синтетических красителей.
Все продукты питания проходят строгий контроль на безопасность
К слову, разработанные центром методики по определению консервантов в пищевых продуктах, антибиотиков, трансизомеров жирных кислот в детском питании, остаточных пестицидов применяются не только по всей Беларуси, но и на территории Евразийского экономического союза. Проверку проходит вся пищевая продукция, которая выпускается белорусскими производителями, а также та, которая поступает на наш рынок из-за рубежа.
Есть целая система контроля. В первую очередь это контроль самого производителя. И производитель к нам обращается с целью контроля, чтобы допустить на рынок продукцию. Как новая продукция, так и текущая продукция, что будет на рынок, необходимо проверять каждую партию этой продукции на те или иные показатели, которые определены законодательством. У нас в среднем в месяц около двух тысяч договоров на те или иные виды работ. И в целом из этих двух тысяч очень маленький процент несоответствия.
Для получения точных результатов в центре есть парк сверхчувствительного оборудования.
Этот аппарат определяет диоксины. Во время проведения анализа продукция очищается от пищевой матрицы, сжигаются жиры и оседают молекулы, которые подлежат строгому контролю. Из килограмма пробного продукта получается концентрированное вещество в объеме 20 микролитров.
Диоксины - это стойкие органические соединения, это вещества, имеющие канцерогенное действие. Всего их 17. Регламентируются в нашем законодательстве, в законодательстве Таможенного союза, Здесь сумма 17 этих конгенеров. Регламентируются они в любом виде пищевой продукции, которая содержит жир.
А это мясо, молоко, сыр, масла, бады с омега-3. Можно быть уверенным – продукция из белорусских магазинов безопасна и соответствует всем нормам. К слову, строгая проверка качества товаров и определяет высокую востребованность наших продуктов за рубежом.
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