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Можно ли быть уверенными, что продукция из белорусских магазинов безопасна и соответствует всем нормам, узнали в НПЦ гигиены

Не допустить на полки магазинов некачественную продукцию, чтобы сохранить здоровье нации. Научно-практический центр гигиены - ведущая научно-исследовательская и испытательная организация в Беларуси в области гигиены, токсикологии и профилактической медицины. Именно здесь определяют безопасность продуктов.

Проверяют тяжелые металлы, остаточные пестициды, пищевые красители и антибиотики в составах продуктов питания. Репортаж из лаборатории Светланы Черновой.

Безопасность продуктов питания на контроле НПЦ гигиены

В лаборатории Научно-практического центра гигиены кухню химии пищевых продуктов знают в подробностях. Одно из важных испытаний - определение синтетических красителей. Обнаружить их можно, например, и в красном вине, и в слабосоленом лососе, и в газированных напитках. Содержание веществ строго регламентировано, чтобы избежать негативного влияния на организм.


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Чтобы определить содержание синтетических красителей в напитках, нам нужно их только догазировать, непосредственно мы поставим в прибор и определим. Для других пищевых матриц подготовка будет более сложной, чтобы извлечь пищевые красители.
Татьяна Федорова, ведущий химик лаборатории химии пищевых продуктов НПЦ гигиены

Раньше в лаборатории могли обнаружить только 5 синтетических красителей в пищевых продуктах. Сегодня специалисты НПЦ гигиены определяют все 17 веществ благодаря собственной высокотехнологичной методике.


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Анализ проводится методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Эта методика разработана в нашем Научно-практическом центре гигиены сотрудниками. На базе этой методики разработан государственный стандарт по определению синтетических красителей.
Людмила Белышева, заведующая лабораторией химии пищевых продуктов НПЦ гигиены

Все продукты питания проходят строгий контроль на безопасность

К слову, разработанные центром методики по определению консервантов в пищевых продуктах, антибиотиков, трансизомеров жирных кислот в детском питании, остаточных пестицидов применяются не только по всей Беларуси, но и на территории Евразийского экономического союза. Проверку проходит вся пищевая продукция, которая выпускается белорусскими производителями, а также та, которая поступает на наш рынок из-за рубежа.


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Есть целая система контроля. В первую очередь это контроль самого производителя. И производитель к нам обращается с целью контроля, чтобы допустить на рынок продукцию. Как новая продукция, так и текущая продукция, что будет на рынок, необходимо проверять каждую партию этой продукции на те или иные показатели, которые определены законодательством. У нас в среднем в месяц около двух тысяч договоров на те или иные виды работ. И в целом из этих двух тысяч очень маленький процент несоответствия.
Сергей Сычик, директор НПЦ гигиены

Для получения точных результатов в центре есть парк сверхчувствительного оборудования.


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Этот аппарат определяет диоксины. Во время проведения анализа продукция очищается от пищевой матрицы, сжигаются жиры и оседают молекулы, которые подлежат строгому контролю. Из килограмма пробного продукта получается концентрированное вещество в объеме 20 микролитров.


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Диоксины - это стойкие органические соединения, это вещества, имеющие канцерогенное действие. Всего их 17. Регламентируются в нашем законодательстве, в законодательстве Таможенного союза, Здесь сумма 17 этих конгенеров. Регламентируются они в любом виде пищевой продукции, которая содержит жир.
Татьяна Крымская, заведующая лабораторией хроматографических исследований НПЦ гигиены

А это мясо, молоко, сыр, масла, бады с омега-3. Можно быть уверенным – продукция из белорусских магазинов безопасна и соответствует всем нормам. К слову, строгая проверка качества товаров и определяет высокую востребованность наших продуктов за рубежом.

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