Можно ли похудеть на 4 кг за неделю?

Похудеть быстро и без вреда для здоровья - задача вполне выполнимая - мнениенутрициолога Татьяны Забалуевой. Специалист по правильному питаниюрассказала, каких правил следует придерживаться, чтобы за неделю сбросить 4 килограмма. Советы нутрициолога публикует sb.by.



Прежде всего Забалуева посоветовала не изнурять себя подсчетом калорий и тренировками.



"Похудеть на 4 килограмма за неделю без диет вполне возможно. Во-первых, перестаньте считать калории. Во-вторых, прекратите изнурять себя в спортзале. В-третьих, питайтесь полноценно три раза в день. В каждом приеме пищи должны быть клетчатка, жиры и белки. В-четвертых, выпивайте не менее двух литров воды с лимоном в течение дня", - поделилась советом нутрициолог.



Также она порекомендовала убрать перекусы в течение дня. Можно есть только три раза в день: должны быть завтрак, обед и ужин. Никакие перекусы недопустимы. В промежутках между приемами пищи вы можете пить теплую воду с лимоном и травяные чаи.



"Если будете делать так, как я сказала, получите за семь дней самый большой минус на весах, который вы когда-либо видели за неделю", - заверила Татьяна Забалуева.



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