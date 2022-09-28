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Можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, рассказала специалист

Можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, рассказала специалист

В каких случаях можно получить денежную компенсацию за неиспользованную часть трудового отпуска, рассказала начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Котова.

Работнику необходимо минимум 21 день отдохнуть и восстановить свои силы в течение рабочего года. Это прописано в законодательстве.

Неиспользованную часть отпуска можно компенсировать.

Следует отметить, что наниматель в одностороннем порядке не может без согласия работника принять решение о выплате компенсации за оставшуюся часть отпуска. Только по соглашению сторон.

"Если работник с этой инициативой приходит к руководителю, то здесь тоже необходимо обоюдное согласие", - отметила Светлана Котова.

Рассчитывать на компенсацию за трудовой отпуск могут не все работники и не во всех случаях

Если вы отработали только часть рабочего года, компенсация не положена. Также запрещено заменять часть отпуска компенсацией беременным женщинам, инвалидам, работникам моложе 18 лет. Нельзя получить компенсацию за дополнительный отпуск за работу в зонах радиоактивного загрязнения, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

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