Можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, рассказала специалист

В каких случаях можно получить денежную компенсацию за неиспользованную часть трудового отпуска, рассказала начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Котова.



Работнику необходимо минимум 21 день отдохнуть и восстановить свои силы в течение рабочего года. Это прописано в законодательстве.



Неиспользованную часть отпуска можно компенсировать.



Следует отметить, что наниматель в одностороннем порядке не может без согласия работника принять решение о выплате компенсации за оставшуюся часть отпуска. Только по соглашению сторон.



"Если работник с этой инициативой приходит к руководителю, то здесь тоже необходимо обоюдное согласие", - отметила Светлана Котова.



