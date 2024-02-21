Можно ли собирать грибы и ловить рыбу возле БелАЭС, рассказали эксперты

Какая система мониторинга окружающей среды в районе Белорусской атомной станции, как часто делаются замеры воздуха, почвы, воды, рассказали гости программы "Экономическая среда".

Собирать грибы и ловить рыбу можно и даже можно есть, заверила заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института им. Сахарова Мария Герменчук.

Генеральный директор Белорусской атомной электростанции Сергей Бобович возле БелАЭС, добавил, что он не увлекается зимней рыбалкой,но как только начнется летняя, то будет рыбачить. "Персонал наш рыбачит и на озерах, и на Вилии, никаких проблем нет", отметил он.

Вопросымониторингадля нашей страны очень болезненные из-за чернобыльских событий, считает Мария Герменчук."Мы наработали очень хороший опыт, как организовать правильно наблюдение вокруг таких радиационно опасных объектов, как атомная станция. То, что мы знаем по Чернобылю, мы все реализовали вокруг БелАЭС. В чернобыльских событиях была одна очень большая проблема - мы не успели зафиксировать радиоактивный йод, -отметила она. -Это было 40 лет тому назад. Это была проблема. Сегодня мы учли этот опыт. И в режиме реального времени, то есть в режиме онлайн проводятся измерения на территории "зоны наблюдениявокруг Белорусской атомной станции", проводится контроль наличия либо отсутствия радиоактивного йода. При возникновении какой-то информации при измерении, что появляется йод, включаются все системы аварийной защиты, аварийного планирования. Это вот то, что мы вынесли из Чернобыля".

Оборудование наше, национальное, производит белорусская фирма, отметила Мария Герменчук. Когда были события на Фукусиме, дозиметрические приборы этой фирмы заняли 30 % японского рынка.

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Измерения воздуха в режиме реального времени проводятся при помощи автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, созданной одним из белорусских институтов на базе БГУ, рассказала она. "Измерения проводятся каждые 10 минут. Информация попадает на станцию, попадает в Белгидромет (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) и та же самая информация параллельно попадает в Министерство по чрезвычайным ситуациям (есть такой Республиканский центр управления и реагирования на ЧС). В режиме онлайн от начала фиксации загрязнения за 20 минут практически вся страна под контролем".

Организация контроля радиоактивного загрязнения или потенциальных сбросов-выбросов на территории самой площадки и за пределами в зоне наблюдения - это полная ответственность атомной станции, дополнила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. "Эта информация передается в онлайн-режиме. У нас есть ситуационно-кризисный центр в Госатомнадзоре, это один из центров, входящих в общую систему ситуационно-кризисных центров Республики Беларусь. Вся эта информация по всем этим точкам в онлайн-режиме поступает к нам, то есть стоят датчики, мы тоже можем это анализировать. Отчеты по безопасности атомной станции периодически они нам представляют, - рассказала она. - Но есть еще государственный контроль, который независимым образом не то что перепроверяет, а ведет независимый контроль. Если не сработает одна система, сработает другая. Такая система как бы резервной поддержки. Есть понимание, что эту проблему мы решили".

Мария Герменчукпризвала:"Понимаете, нельзя не бояться радиации. Это опасность. И смысл обеспечения безопасности заключается в том, что эти опасности надо знать, надо знать, как их предотвратить либо как минимизировать. Не бояться нельзя, это пренебрежение правилами".