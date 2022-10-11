Можно ли вылечить шизофрению, рассказал психиатр

Психиатр, доктор медицинских наук Антон Масякин рассказал, что шизофрения поддается лечению, но чтобы выздороветь, терапия должна быть пожизненной. Слова специалиста публикует sb.by.



Cамостоятельно вылечить шизофрению не получится.

"Самостоятельно это серьезное заболевание не проходит. Нужно обратиться к врачу и следовать всем рекомендациям специалиста. Шизофрения является хроническим прогредиентным заболеванием. С каждым днем человеку будет становиться только хуже без лечения. Задача врача-психиатра - остановить это", - отметил Антон Масякин.



По словам доктора, чем быстрее начнется лечение, тем быстрее человек выздоровеет.



"Как и любое хроническое заболевание, шизофрения требует постоянного лечения. Ни в коем случае при улучшении состояния и исчезновении симптомов нельзя бросать терапию. Лечение должно быть пожизненным. Это главное. Отмечу, что при шизофрении интеллектуальная сфера не затрагивается. Все проблемы с учебой и работой возникают из-за развития негативных симптомов, то есть когда ослабевает воля человека. Поэтому задача психиатра - вернуть человека к нормальной жизни", - заявил специалист.



