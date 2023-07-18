Можно ли беременным загорать - отвечает врач

Загорать во время беременности можно, но делать это нужно с особой осторожностью, поскольку прямые солнечные лучи могут вызвать сильные пигментные пятна на коже. Об этомрассказалаакушерка высшей категории Ольга Суворова. Слова медика публикует sb.by.



