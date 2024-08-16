Можно ли заразиться оспой обезьян через рукопожатие и немытую посуду, рассказал эксперт

Эпидемию оспы обезьян в АфрикеВсемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией. Уже зарегистрировано более 14 тыс. случаев, 524 - смертельные. Новый опасный штамм болезни быстро распространяется в восточной части Демократической Республики Конго.



Академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, можно ли заразиться оспой обезьян через рукопожатие или немытую посуду. Об этом пишетпортал"МИР24".

"Журналисты преувеличивают, говоря, что оспа обезьян передается через рукопожатие. Если на руках нет ран, то вряд ли это заболевание может передаться [через рукопожатие]. Но если рукопожатие происходит от больного человека, у которого уже есть эти язвочки, с другим человеком, у которого есть раны, тогда оно передастся. То есть для этого нужен прямой контакт", – пояснил специалист.

Эксперт отметил, что инкубационный период оспы обезьян составляет пять-шесть дней. У человека, который живет в джунглях, руки постоянно в ранах. По этой причине вероятность передачи заболевания через рукопожатие в странах Африки достаточно высока. Однако эксперт напомнил, что в любом случае вирус передается только при близком контакте.