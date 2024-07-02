Можно перевернуть все могилы солдат, но итоги великой войны не изменить - Лукашенко

"Можно перевернуть все могилы солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать, наконец, все учебники, можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги великой войны не изменить. Наша победа - это их унижение, и они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских "цивилизаторов", которую они стараются стереть из памяти. И не только своей, но и своих народов", - подчеркнул глава государства.