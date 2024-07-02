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Можно перевернуть все могилы солдат, но итоги великой войны не изменить - Лукашенко

Можно перевернуть все могилы солдат, но итоги великой войны не изменить - Лукашенко

Можно перевернуть все могилы солдат, но итоги великой войны не изменить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Можно перевернуть все могилы солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать, наконец, все учебники, можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги великой войны не изменить. Наша победа - это их унижение, и они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских "цивилизаторов", которую они стараются стереть из памяти. И не только своей, но и своих народов", - подчеркнул глава государства.

Фото: БЕЛТА

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