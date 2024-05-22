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Можно провести выпускной в кафе? Какие правила нужно соблюдать при организации выпускных вечеров
Организация этих мероприятий Министерством образования традиционно регламентирована. Проводить их следует в помещениях учреждений образования - это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования. Регулярно поступают вопросы и от родителей, и от выпускников о том, можно ли проводить выпускные вечера в ресторанах, кафе, развлекательных центрах и иных объектах. Однозначно - нет. Эта позиция определена в приказе Министерства образования. Любая локация проведения торжественного мероприятия находится на контроле и органов управления образования, и органов внутренних дел.
Она отметила, что на данный момент уже спланировано проведение как "Последнего звонка", так и "Выпускного вечера": "Отработаны маршруты встречи рассвета, массовые гулянья в городе. На всех этапах в целях создания условий безопасности будут обеспечены дежурства педагогических и иных работников учреждений образования. Торжества будут проходить также во взаимодействии с родительскими коллективами".
"В настоящее время широко обсуждается тема содержания мероприятий, сценарные разработки. Естественно мы держим на контроле и эти моменты. Сегодня достаточно творческого потенциала наших педагогических коллективов для проведения интересных и креативных мероприятий, - подчеркнулаТатьяна Осмоловская. - Поэтому сценарии праздников разрабатывают сами учреждения образования, к этому подключаются и педагоги, и сами ребята, и их родители. Формы выпускных вечеров абсолютно разнообразные - это и школьные капустники, и традиционные конкурсы талантов, и презентации кинофильмов и кинолент из школьных лет. Интересным форматом всегда была церемония награждения, когда нашим выпускникам вручаются различные награды за победу в номинациях, отмечаются при этом и медалисты, и классные руководители, и учителя-предметники, и даже учителя начальных классов и медработники, то есть все, кто принимал участие в жизни выпускников в течение 11 лет".
"Также интересными составляющими мероприятий являются памятные действия в виде закладки аллеи или капсулы памяти для выпускников будущих лет. Это позволит подчеркнуть связь выпускников со школой, с поколениями других выпускников. Конечно, в каждом учреждении имеются свои традиции, свои фишечки, это тоже имеет место быть", - подчеркнула консультант главного управления.
В эту субботу во всех школах страны пройдут торжественные линейки для выпускников, прозвенят последние звонки. Уже в понедельник 11-классников ждет новое испытание - централизованный экзамен. А с 3 по 10 июня состоятся выпускные экзамены для учащихся 9-х классов.
Фото: БЕЛТА
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