Можно провести выпускной в кафе? Какие правила нужно соблюдать при организации выпускных вечеров

Организация этих мероприятий Министерством образования традиционно регламентирована. Проводить их следует в помещениях учреждений образования - это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования. Регулярно поступают вопросы и от родителей, и от выпускников о том, можно ли проводить выпускные вечера в ресторанах, кафе, развлекательных центрах и иных объектах. Однозначно - нет. Эта позиция определена в приказе Министерства образования. Любая локация проведения торжественного мероприятия находится на контроле и органов управления образования, и органов внутренних дел.

Консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Осмоловская рассказала о правилах, которые следует соблюдать при организации торжественных мероприятий для выпускников школ, сообщает БЕЛТА .



В 2024 году выпускниками 11-х классов станут более 55 тыс. молодых людей, 9-е классы заканчивают более 108 тыс. Торжественные мероприятия "Последний звонок" для них пройдут 25 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, состоятся 14 июня.



Татьяна Осмоловская