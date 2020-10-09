Мозырь - диалоговая площадка по обсуждению развития системы образования

Конституционная реформа, местное самоуправление, молодежная политика, социальная сфера, экономика – эти и другие вопросы с сегодняшнего дня активно обсуждают по всей стране на так называемых диалоговых площадках. В Полесском регионе переговорной локацией стал Мозырь. Здесь собрались, чтобы внести предложения по развитию системы образования. Участие в таких обсуждениях принимают руководители госорганов, депутаты, общественные активисты, руководители учреждений образования. Все озвученные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания и лягут в основу программы социально-экономического развития нашей страны.