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Мозырь - диалоговая площадка по обсуждению развития системы образования

Конституционная реформа, местное самоуправление, молодежная политика, социальная сфера, экономика – эти и другие вопросы с сегодняшнего дня активно обсуждают по всей стране на так называемых диалоговых площадках. В Полесском регионе переговорной локацией стал Мозырь. Здесь собрались, чтобы внести предложения по развитию системы образования. Участие в таких обсуждениях принимают руководители госорганов, депутаты, общественные активисты, руководители учреждений образования. Все озвученные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания и лягут в основу программы социально-экономического развития нашей страны.

Диалоговые площадки заработали во всех регионах страны. Причем в различных форматах: очно, онлайн, в виде круглых столов и пленарных дискуссий.

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