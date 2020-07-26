Мозырский район: не нефтью единой. Рубрика "Место для жизни"

Говоря, например, о мозырской земле, все сразу вспоминают о крупнейшем в республике нефтеперерабатывающем заводе, Припятском Полесье и совсем не характерном для него гористом рельефе. В то же время богатое природное и культурное наследие создают прекрасные условия для развития туризма, а талантливые аграрии - условия для богатых урожаев.



Мозырский район - молодой. За последние пять лет средний возраст изменился с 38 лет до 31 года, а плотность населения является самой высокой на Гомельщине. Как сегодня развивается этот кусочек Припятского Полесья, какие условия созданы для жизни, работы и воспитания детей, Ксения Лебедева расскажет в постоянной рубрике "Главного эфира" - “Место для жизни”.





В Мозырьском районерастят чемпионов по гребле, программистов высокого класса и мраморное мясо

Традиционно Мозырский район и сам город ассоциируются с нефтеперерабатывающим заводом, гористой местностью и замком. Это своего рода визитная карточка. Но! Мы взглянули с другой стороны. Здесь растят чемпионов по гребле, программистов высокого класса и мраморное мясо - сельхозпредприятия дадут фору любому. Не нефтью единой живут.

Мозырский район - промышленный, с какой стороны ни посмотри. 23 промышленных против 7 сельхозпредприятий. При этом район успешен в животноводстве и растениеводстве. Например, коровы здесь дают в среднем почти на треть больше молока, чем по республике, а хозяйка полей по праву кукуруза. Здесь же находится единственный в республике институт, где выводят гибридные сорта, которые адаптировали к северным землям и научили не бояться холода и давать высокие урожаи.

В СПК "Заря" кукуруза занимает 55 % площадей, а средняя урожайность - 100 центнеров с гектара. Так что хорошо накормленная корова - это и молоко, и мясо на столе.

Руслан Юницкий, замдиректора по растениеводству ГП "Совхоз-комбинат "Заря":

"Под эту культуру мы отводим основные площади. Эта культура, которая дает все-таки более стабильные урожаи на Гомельщине, потому что она более устойчива к температурным факторам, которые складываются в последние годы".

"Заря" - это полный цикл производства от кормов до собственной торговли. Сельхозпредприятие - крупнейшее в Гомельской области и валообразующее в районе.

Евгений Шкробот, главный зоотехник по КРС ГП "Совхоз-комбинат "Заря":

"На этой ферме за прошлый год было надоено 10 152 кг молока на каждую корову. Это приблизительно 27-28 кг на одно животное в сутки. Есть коровы-рекордсменки, которые дают до 80 литров в сутки молока. Республиканские показатели - более 5 тысяч литров молока на одну корову. На фоне республики эта ферма замещает два таких же типовых комплекса, находящихся где-то в другом месте. Рентабельность года45 % , заниматься молоком на сегодня очень выгодно".

Здесь говорят: если у людей будет все для жизни, у предприятия будет все для работы и развития. Славится поддержкой сотрудников.

Про Виктора и Веронику здесь говорят: сладкая парочка - душа в душу 10 лет и дома, и на работе. Коллеги между собой поговаривают, что Вероника ни разу супруга не отправила домой без термоска и ссобойки, а он ее ласково называет зайка. Завидуют такой романтике.

Сегодня у предприятия треть площадей отвоевана у болот. Регулярно проводятся поддерживающие мелиоративные работы, что позволяет выращивать больше кормов и зерна, тем самым увеличивая рентабельность производства.

Руслан Юницкий, замдиректора по растениеводству ГП "Совхоз-комбинат "Заря":

"В 2018 году 370 гектаров подлежало повторной мелиорации. Заново очищены каналы, уложена мелиоративная трубка, промыта дренажная система, установлена новая система, которая удерживает воду. Дренаж стал работать в двойном направлении: и на сушение, и на орошение".







Елена Павлечко, председатель Мозырского исполкома:

"Любой результат дается прежде всего людьми. И я всегда в своих интервью говорю, что люди, живущие на Полесье, очень трудолюбивые. Заработная плата в отрасли сельского хозяйства составляет 1186 рублей. Мы уже привыкли к сильной засухе, последние 5 лет у нас поля страдали от недостатка влаги. В этом году проходили хоть кратковременные дожди, поэтому виды на урожай гораздо лучше прошлого года. Ориентировочно на 20 % больше прошлого года мы ожидаем получить урожай.

Ежегодно у нас приходят 406 молодых специалистов, 85 % у нас остается после отработки, закрепляется работать в регионе. В основу ставлю прежде всего финансовый результат. Мы работаем на экономику, на имидж предприятия и, конечно же, на достойную заработную плату людей".

Мозырь славится своими чемпионами мира по гребле. Заслуженный тренер Беларуси Михаил Аземша в поисках талантов ездит по республике и отбирает лучших. Так подготовил не одну маститую байдарочницу.

Это клуб спортивного программирования. Алексей Валентинович еще помнит, как сам приходил на первые занятия по информатике при Центре юных пожарников. Теперь сам готовит подрастающее поколение.

Если лимузины - отличное мясо, голштины - молоко, то симментальская порода - и то, и другое. Экспериментальное хозяйство "Криничное" - единственное в республике, где разводят породистых швейцарских коров. Эти животные неприхотливы в еде и хорошо переносят холода.



Мозырщина стала местом для жизни ставшей за 5 лет многодетной семьиБиденко из донецкой Макеевки

Это сейчас Ольга рассказывает о будущем с улыбкой, а пять лет назад ситуация была другой. Мозырщина стала местом для жизни после начала военных действий на родине - семья Биденко из донецкой Макеевки. От войны убегали с ребенком на руках. Здесь гражданство получили через три месяца, как многодетная семья получили льготный кредит на строительство квартиры. Хозяйка говорит, что и подумать не могла, что такое возможно.

Ольга Биденко, переселенка из Украины:

"Мы приехали от войны сюда для того, чтобы начать новую жизнь. И у нас получилось. Мы приехали вместе с мужем и старшей дочкой. Двое наших мальчиков родились уже здесь, они коренные белорусы. Где бы я не сталкивалась, все законы исполняются так, как они записаны и в определенный срок. Вот это меня удивило, потому что в Украине не так. Здесь вам повезло с этим. Здесь социализированное государство, направленное на комфортную жизнь людей".