Мы уже с нашими партнерами из "Шереметьево-Карго" разработали трактор для доставки грузов и багажа в самолеты. Мы разработали по заданию нашего Президента технику для зимних видов спорта. И сегодня они нашли применение не только в Беларуси, но и в России. Мы активно занимаемся темой лесной и обслуживания дорог. В целом, 75 - это возраст для подведения итогов, но мы полны бодрости и идей, для реализации которых мы ожидаем молодое поколение, которое придет к нам на завод

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ"

