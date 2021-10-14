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МТЗ открыл новый спортивный стадион, где разместилась площадка городошного спорта

Старые традиции на современный лад! Сегодня в столице открыли новый спортивный стадион МТЗ, где разместилась площадка городошного спорта. Этой популярной и в наши дни игре уже более двух веков. Объект находится рядом с Домом культуры Минского тракторного завода. Площадку, где и раньше занимались спортом, модернизировали. Реконструкция проходила совместно с Белоруской федерацией городошного спорта. Она делится на две части - одна для ручных игр, а другая - это поле для футбола и волейбола. На новом стадионе будут проводить не только заводские матчи и турниры, но и разные другие городские спортивные мероприятия.

У нас когда-то во дворах были такие площадки для игры в городки, поэтому приятно, что мы возродили эту площадку и сделали ее современной для того, чтобы этот вид спорта развивался. У нас есть различные виды спорта и клуб "Трактор". Есть команды у каждого завода-холдинга и спортивная команда - это неотъемлемая часть каждого коллектива.Сегодня же на новом объекте состоялась премьера. Здесь провели товарищеский матч по мини-футболу между сборными Минского тракторного и завода колесных тягачей.
Виталий Вовк, гендиректор Минского тракторного завода

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