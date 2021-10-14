МТЗ открыл новый спортивный стадион, где разместилась площадка городошного спорта

У нас когда-то во дворах были такие площадки для игры в городки, поэтому приятно, что мы возродили эту площадку и сделали ее современной для того, чтобы этот вид спорта развивался. У нас есть различные виды спорта и клуб "Трактор". Есть команды у каждого завода-холдинга и спортивная команда - это неотъемлемая часть каждого коллектива. Сегодня же на новом объекте состоялась премьера. Здесь провели товарищеский матч по мини-футболу между сборными Минского тракторного и завода колесных тягачей.

Виталий Вовк, гендиректор Минского тракторного завода