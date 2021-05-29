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МТЗ представил первый в Беларуси беспилотный трактор

В Минске проходит презентация нового беспилотного трактора от МТЗ на празднике, посвященном 75-летнему юбилею предприятия, который проходит возле "Чижовка-Арены". В программе запланировано два 20-минутных показа необычной машины. Макетный образец автономного трактора BELARUS оснащен системами точного земледелия, позволяющими работать на поле в режиме автопилота. В соцсетях новую технику на видео показали еще накануне, но издалека, чтобы подольше сохранить интригу.

По программе праздника весь день будут также работать детские анимационные зоны, экспозиции техники МТЗ и Чебоксарского музея истории тракторов.


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