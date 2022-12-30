МТЗ приглашает минчан получить заряд позитива и сделать памятное селфи в красочных фотозонах

Эффектное шоу для работников предприятия и жителей района подготовил Минский тракторный завод. На открытойплощадкес красочной новогодней елкой ифудкортом горожане могут отдохнуть и развлечься. Предлагается такжеяркая танцевальная программа, особую атмосферу создает и тематическая выставка самой популярной техники одного из ведущих белорусских производителей.