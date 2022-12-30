ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МТЗ приглашает минчан получить заряд позитива и сделать памятное селфи в красочных фотозонах

Эффектное шоу для работников предприятия и жителей района подготовил Минский тракторный завод. На открытойплощадкес красочной новогодней елкой ифудкортом горожане могут отдохнуть и развлечься. Предлагается такжеяркая танцевальная программа, особую атмосферу создает и тематическая выставка самой популярной техники одного из ведущих белорусских производителей.

Такая встреча главного зимнего праздника для заводчан уже добрая традиция. Получить заряд позитива и сделать памятное селфи в красочных фотозонах приглашают всех жителей столицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все