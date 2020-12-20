МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов в Витебскую область

Задел на будущий сельскохозяйственный год. МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Всего же в Витебскую область, согласно контракту, в декабре отгрузят более 350 единиц техники, в том числе и 70 энергонасыщенных тракторов.



Елена Витко ощутила всю мощь "BELARUSов"...

Рекордная поставка тракторов в Витебскую область

В рамках сотрудничества с регионами это рекордная поставка техники за один месяц. И впервые так массово - а это около 250 тракторов - своим ходом отправились на север страны. Самая большая колонна выдвинулась из столицы.





