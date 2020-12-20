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МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов в Витебскую область

Задел на будущий сельскохозяйственный год. МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Всего же в Витебскую область, согласно контракту, в декабре отгрузят более 350 единиц техники, в том числе и 70 энергонасыщенных тракторов.

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Рекордная поставка тракторов в Витебскую область

В рамках сотрудничества с регионами это рекордная поставка техники за один месяц. И впервые так массово - а это около 250 тракторов - своим ходом отправились на север страны. Самая большая колонна выдвинулась из столицы.


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Всего, согласно контракту, на декабрь запланирована отгрузка более 350 стальных машин.

Оставшуюся технику северный регион получит в ближайшие дни. Всего же только за 11 месяцев этого года МТЗ в нашей стране реализовал более 1,5 тысяч тракторов. Вскоре ожидается поставка и в Могилевскую область.

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