Мухин: ВС Беларуси - важная часть общей защиты Союзного государства от западной агрессии

Говорить о безопасности сейчас как никогда актуально.

Западные страны очень хотят ослабить политическое руководство России и Беларуси. Они усиливают блок НАТО у границ Союзного государства, устраивают провокации, поэтому Вооруженные Силы Беларуси - важная часть общей защиты Союзного государства от западной агрессии.

Таким мнением с "Первым информационным" поделился российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"К сожалению, долгое время политики в Беларуси и России были уверены, что уговорами и благими пожеланиями можно будет добиться результата. Практика показала, что только демонстрация силы, а также частично ее применение эффективны в случае западных стран, которые в своем воинственном угаре зашли очень далеко", - отметил политолог.

По его словам, мы сейчас находимся на краю ядерного конфликта, и демонстрация силы является единственным способом удержать Запад.