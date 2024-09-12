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Мухин: ВС Беларуси - важная часть общей защиты Союзного государства от западной агрессии

Говорить о безопасности сейчас как никогда актуально.

Западные страны очень хотят ослабить политическое руководство России и Беларуси. Они усиливают блок НАТО у границ Союзного государства, устраивают провокации, поэтому Вооруженные Силы Беларуси - важная часть общей защиты Союзного государства от западной агрессии.

Таким мнением с "Первым информационным" поделился российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"К сожалению, долгое время политики в Беларуси и России были уверены, что уговорами и благими пожеланиями можно будет добиться результата. Практика показала, что только демонстрация силы, а также частично ее применение эффективны в случае западных стран, которые в своем воинственном угаре зашли очень далеко", - отметил политолог.

По его словам, мы сейчас находимся на краю ядерного конфликта, и демонстрация силы является единственным способом удержать Запад.

"Сложно принизить или недоучесть значение белорусских Вооруженных Сил, которые являются неотъемлемой частью общей защиты Союзного государства, Беларуси и России от западной агрессии, - сказал Алексей Мухин. - Вытащишь один кирпич - и стена перестанет быть стеной. Поэтому Россия полностью осознает ту ответственность, которая ложится на нее и на Беларусь в результате нынешней военной эскалации. Понятно, что Россия несет основную нагрузку в этом вооруженном конфликте, но и значение Беларуси здесь неизбывно".

Алексей МухинСоюзное государство

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