Мультфильмы "Лагодны воўк" и "Паданне пра гуслі" едут в Японию

Мультфильмы производства киностудии "Беларусьфильм" вошли в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме. На участие в престижном форуме было отправлено более 2 000 заявок. И белорусские короткометражки вошли в число 60 анимационных лент, отобранных жюри для основного конкурса. Например, от страны-хозяйки фестиваля участником не стала ни одна работа. "Лагодны воўк" - история на основе сказки белорусского автора Елены Масло о добром травоядном волке, который однажды поддался искушению и впервые решил украсть баранчика.



Вторая лента белорусских мультипликаторов - "Паданне пра гуслi" - о поисках мальчиком своего отца на полях битвы. Оба мультфильма с национальным колоритом: тут и белорусские афоризмы, и герои из этнической мифологии.



