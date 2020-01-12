Мультфильмы своими руками

дети создают красочную анимацию. Сначала придумывают сюжет, делают раскадровку, а потом лепят из пластилина главных героев будущих картин. Под руководством преподавателей юные режиссеры познают основы киномастерства. На финальном этапе создания мини-фильмов воспитанники студии самостоятельно озвучивают своих персонажей, а также изучают основы монтажа в специальных программах.

Работа в студии командная. Занятия - несколько раз в неделю по 45 минут. Мини-фильмы мультипликаторы загружают на свои аккаунты в социальных сетях, а также отправляют на республиканские конкурсы.