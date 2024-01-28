Мультибрендовые центры, первый самолет, торговля техникой и комплектующими - как Беларусь и Россия выстраивают единую промышленную политику

Стоит ли говорить, что в условиях западной агрессии взаимодействие Минска и Москвы, логично, стало еще более тесным. Интеграционные проекты по импортозамещению и новые совместные программы по созданию микросхем, станков и машин. Беларусь и Россия выстраивают единую промышленную политику, где не только торговля техникой и комплектующими, но и не менее важные равные условия доступа к тендерам для производителей двух стран.