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Мультибрендовые центры, первый самолет, торговля техникой и комплектующими - как Беларусь и Россия выстраивают единую промышленную политику

Стоит ли говорить, что в условиях западной агрессии взаимодействие Минска и Москвы, логично, стало еще более тесным. Интеграционные проекты по импортозамещению и новые совместные программы по созданию микросхем, станков и машин. Беларусь и Россия выстраивают единую промышленную политику, где не только торговля техникой и комплектующими, но и не менее важные равные условия доступа к тендерам для производителей двух стран.

Сегодня обсуждается и запуск в Беларуси новых предприятий для укрепления технологического суверенитета, а мы открываем мультибрендовые центры в российских регионах. Когда соберем вместе первый самолет и какие белорусские товары в высоком спросе в России? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у вице-премьера Петра Пархомчика (видео).

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