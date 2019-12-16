Мультимедийный проект к 95-летию белорусского кино. О кино и о тех, кто его создавал

95 лет в документах и хронике. Все, что оставалось за кадром: календарные планы, сценарии, сметы культовых белорусских фильмов "Альпийская баллада", "Знак беды". В национальном архиве представили мультимедийный проект к юбилею белорусского кино. Акцент на военные ленты и период Великой Отечественной войны. Документальное наследие 40-ых в лицах. Те, кто на полях сражений наравне с действующей армией, участвовали в боевых операциях.



Это они после Победы, уже в мирной жизни, создавали отечественное кино и заложили основы национальной киношколы. Этот документально-хроникальный проект стал одним из первых, посвященных 75-летию Победы.



