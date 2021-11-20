Мулусеу Мамо отвечал на главный вопрос беженцев: "Держитесь тут"

За трагифарсом наблюдал наш корреспондент Алексей Волков.

Две тысячи человек находится в логистическом центре. И у всех один вопрос: "Когда нас пропустят в Европу?"

"Держитесь тут"! Вот так представитель УВКБ ООН Мулусеу Мамо отвечал на главный вопрос беженцев. Хорошего настроения не желал. Временные жильцы логистического центра не растерялись.

Кажется, что эти крики слышали даже в немецкой Баварии, которая не против принять часть беженцев. Но, похоже, что у еврочиновников рты заняты чем-то другим, например, санкциями против Беларуси. Иначе объяснить тотальную бесхребетность в решении кризиса - невозможно. А ведь это Запад убивал курдов, арабов, сирийцев у них дома. Они бегут от войны, которую устроили США и ЕС. А мы оказываем помощь.

Мигранты в этой игре выступают исключительно как повод для того, чтобы превратить этот инцидент в провокацию против России и Беларуси. Действия польских властей не адекватны в той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. Это бесчеловечно - использовать в холодную погоду водометы против людей, которые и так обездолены и которые пересекают границу, надеясь найти поддержку со стороны тех же польских властей. По крайней мере, они надеются, что их накормят и обогреют. В этом отношении любая цивилизованная страна должна была поступить именно так. То есть вы должны были их принять, накормить, обогреть и потом уже решать вообще их судьбу, что с ними делать. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Права человека - Польше не указ













То, что Польша все-таки подгнила, каждый день не устает напоминать главный защитник Европы, такой "Капитан ЕС" Анджей Дуда. Сначала женщины и дети - это гибридное оружие Беларуси, а значит, их можно травить и поливать в мороз, а теперь вот еще и угроза НАТО. Ждем следующих историй и напоминаем политику про тест Роршаха с чернильными пятнами - многое поможет прояснить. Тем более что пан Дуда деньги на наших беглых находит, а своих - ведь Польша тоже бомбила Ирак - нет. Дальше - мнения самих поляков о чудо-президенте.

Безусловно, это крайне жесткое и негуманное обращение с беженцами, это использование непропорциональных методов силового воздействия.Абсолютно политизированный подход. Польские силовики, пограничники, полицейские силы, военные на польско-белорусской границе используют такие методы для воздействия на мигрантов, которые пытаются обеспечить мирный проход через границу, как водометы, слезоточивый газ и другие формы силового воздействия. Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия)

"Использовались неустановленные химические вещества для воздействия на мигрантов, среди которых были больные, пожилые, беременные женщины и маленькие дети, - заявил эксперт. - Любые химические вещества, включая слезоточивый газ и другие реагенты, для использования в данной ситуации абсолютно недопустимы".

"Мигранты пытаются мирным образом получить убежище и статус беженцев на территории ЕС, - считаетИгорьКоротченко. - И все существующие конвенции на данный счет говорят о том, что людям такое право должно быть предоставлено. То, что их травят собаками, против них используют силу, водометы и другие средства полицейских, это не отвечает нормам и требованиям принятых внутри ЕС".

Несмотря на скорое "прощание германки", Ангела Меркель ключевой политик ЕС. Который сам позвонил Президенту Беларуси дважды и четко договорились решать проблему сообща. А на деле сотрудники ООН бегают от прессы… и "выражают обеспокоенность ситуацией" - золотое изречение из европейского цитатника.

Польский курвиметр: границы дозволенного

Правда как - он не сказал. Брюссель молчит, а Польша, обидевшись, что даже беженцы не хотят в ней жить, собирается строить стену на границе. Вот только быть ли заграждениям, решает Frontex - Европейское агентство по безопасности внешних границ. Если Польша берет деньги у ЕС на строительство, рубежи попадают под контроль Брюсселя, а те могут и открыть. Так что правящая партия "Пис", да и Анджей Дуда, попали на границе в водоворот из собственной жажды насилия и ненависти.

Конечно, в этой ситуации самое страшное - это страдание детей. Их родители продали все, чтобы обеспечить им хорошую жизнь в другом мире. Мире, который им так долго рекламировали, мире, который запер их на границе даже несмотря на "политику открытых дверей". Получается, что Запад свою гуманитарную катастрофу спихнул на нас, а теперь за это грозит санкциями. Так можно было? Мы людям поможем, и себя обеспечиваем, и даже строптивую соседку Украину обогреваем. И заметьте, без всяких печенек.

То, что совершает Польша сегодня, это совершается в интересах правящего ультраправого или правого радикального режима, которые на сегодняшний день правят в Польше, их рейтинги растут. Они строят свою избирательную кампанию на ксенофобии и отражении всего чуждого (кроме поляка), им очень выгодно нагнетать ситуацию и очень выгодно играть на конфликтах идентичности внутри Европейского союза и шантажировать старую Европу, не создавая те или иные конфликтные ситуации. Если мы изучим потоки, которые шли через Турцию, Балканы, Грецию, Испанию, Италию, мы увидим, что то, что происходит на белорусско-польской границе, это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит в тех потоках. Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)