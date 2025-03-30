Муравейко: Возможно, ИИ будет управлять танком, но пока за рычагами боевых исполинов сидит человек

Поле боя и полигон сейчас - это не то классическое понимание, как было раньше - с танками и дымом. Сейчас это беспилотники, разведка, минирование - в общем, все высокие технологии.

Но почему начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, находясь на полигоне, отметил, что сегодня война - это война интеллекта. Об этом он рассказал в интервью в "Главном эфире".

Павел Муравейко:

"Успех в военном деле зиждется на воле. Интеллект лишь подсказывает наиболее легкий способ достижения этого успеха. Поэтому сегодня это война интеллектов, но он опирается на волю и на классические действия, которые в той или иной ситуации придумывают и используют".

Он также обратил внимание, что военнослужащие видят поле боя, знают о противнике. Но тот, кто придумал более изощренные способы действий, победил. Безусловно, сейчас очень много говорят про искусственный интеллект, который готов дополнить объективную военную действительность. Да, это хорошая вещь, хорошее подспорье в процессе обоснования принятия решений, проведения определенных расчетов, моделирования ситуаций, но все равно последнее слово остается за командиром.