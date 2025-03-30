3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Муравейко: Возможно, ИИ будет управлять танком, но пока за рычагами боевых исполинов сидит человек
Поле боя и полигон сейчас - это не то классическое понимание, как было раньше - с танками и дымом. Сейчас это беспилотники, разведка, минирование - в общем, все высокие технологии.
Но почему начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, находясь на полигоне, отметил, что сегодня война - это война интеллекта. Об этом он рассказал в интервью в "Главном эфире".
Павел Муравейко:
"Успех в военном деле зиждется на воле. Интеллект лишь подсказывает наиболее легкий способ достижения этого успеха. Поэтому сегодня это война интеллектов, но он опирается на волю и на классические действия, которые в той или иной ситуации придумывают и используют".
Он также обратил внимание, что военнослужащие видят поле боя, знают о противнике. Но тот, кто придумал более изощренные способы действий, победил. Безусловно, сейчас очень много говорят про искусственный интеллект, который готов дополнить объективную военную действительность. Да, это хорошая вещь, хорошее подспорье в процессе обоснования принятия решений, проведения определенных расчетов, моделирования ситуаций, но все равно последнее слово остается за командиром.
"Кто-то из великих людей сказал, что в военном деле любые действия можно обосновать математически, но ведение войны остается искусством. Поэтому военное искусство базируется на восприятии человеком тех процессов, которые происходят. Искусственный интеллект наполнит нашу действительность в ближайшей перспективе. Он уже имеется в Беларуси в отдельных подразделениях связи, моделирования, информационных технологий. Придет время, и он, возможно, будет управлять и танком, но пока за рычагами боевых исполинов сидит человек, который является единственным лицом, принимающим решение и ставящим последнюю точку", - заявил Павел Муравейко.