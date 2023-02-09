Муравейко: Мы убедились, что система обеспечения нацбезопасности готова к любым рискам и вызовам

На базе Военной академии Республики Беларусь 9 февраля завершается масштабная тренировка государственных органов по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщает БелТА.

В течение трех дней под руководством Государственного секретариата Совета безопасности отрабатывались алгоритмы действий госорганов в различных условиях обстановки.

"Особое внимание в ходе тренировки уделено межведомственному взаимодействию, - подчеркнул первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко. - Акцент делался не только на силовом блоке. Эффективность обеспечения национальной безопасности зависит от слаженных действий всех без исключения - Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров, Государственного секретариата Совета безопасности, Национального банка, различных министерств и ведомств, местных органов власти, которые также привлекались к тренировке".

По словам Павла Муравейко, главная задача во время отработки действий госорганов при реагировании на ту или иную критическую ситуацию - выявить и устранить так называемые узкие места. Уже сейчас подготовлены предложения по повышению эффективности их работы, совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере безопасности.

"В целом мы в очередной раз убедились, что система обеспечения национальной безопасности готова к любым рискам и вызовам, - отметил первый заместитель госсекретаря Совбеза. - Все госорганы продемонстрировали умение оперативно действовать в различных условиях обстановки".