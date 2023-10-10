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Муравейко: Система обеспечения нацбезопасности Беларуси готова ответить на любые риски, вызовы и угрозы
Система обеспечения национальной безопасности Беларуси готова ответить на любые риски, вызовы и угрозы. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко на совещании с идеологическим активом Минска.
Напряженная обстановка в мире и непосредственно у белорусских границ заставляет держать руку на пульсе. Сегодня вблизи наших рубежей концентрируются военные группировки, которые могут представлять угрозу.
Для обеспечения безопасности Беларусь предпринимает все необходимое. Наши десантники прикрывают южную границу и готовы отреагировать на любые действия и провокации. Усиленно обеспечивается и противовоздушная оборона наших рубежей. Павел Муравейко также отметил, что сегодня Беларусь подвергается массированному деструктивному информационному воздействию, растет масштаб киберугроз.
Сегодня обстановка вокруг Беларуси развивается под влиянием противоречий, которые существуют в системе международных отношений. Беспрецедентное информационное давление на нашу страну вызывает необходимость донести до общественности объективную информацию о происходящих процессах. Сегодня обострились кибератаки на наше государство. За последний год буквально 320 млн кибератак осуществлено на наши информационные и коммуникационные ресурсы.
Мы сейчас говорим о том, что мы должны преподносить информацию реальную, которая из первых уст, из компетентных источников, поэтому вот то, что мы сегодня услышали, будет использоваться при проведении диалоговых площадок, в трудовых коллективах, а также молодежи всего города Минска.
Сегодня усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. За рубежом пристально изучают различные социальные группы. Стремятся посеять панику в трудовых коллективах, очернить органы власти и силовиков. Поэтому крайне важно не поддаваться эмоциям, а уметь оценивать происходящие вокруг события.
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