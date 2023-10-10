Муравейко: Система обеспечения нацбезопасности Беларуси готова ответить на любые риски, вызовы и угрозы

Мы сейчас говорим о том, что мы должны преподносить информацию реальную, которая из первых уст, из компетентных источников, поэтому вот то, что мы сегодня услышали, будет использоваться при проведении диалоговых площадок, в трудовых коллективах, а также молодежи всего города Минска.

Юлия Челядинская, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района г. Минска