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Мутация COVID-19. Опасны ли новые штаммы вируса? Эксперт Елена Гасич отвечает на вопросы

Так или иначе, мы постепенно привыкаем жить в условиях новых вызовов. Если весной белорусы кинулись в аптеки скупать маски и антисептики, то сейчас немного расслабились. Между тем, делать этого не стоит, как и поддаваться панике. О том, чем COVID-19 второй волны отличается от первой, его мутациях и персональных мерах предосторожности поговорим в студии "Панорамы" с экспертом Еленой Гасич (видео).

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