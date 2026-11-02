Музей кино открыл экспозицию к 90-летию Виктора Турова

В Музее истории белорусского кино продолжает работу экспозиция к 90-летию со дня рождения Виктора Турова. Среди экспонатов - сценарии, фотографии со съемочной площадки, иллюстрации к фильмам, костюмы и портрет режиссера.

Виктор Туров - народный артист СССР и Беларуси, кинорежиссер, сценарист и театральный педагог. Его картина "Через кладбище" вошла в список ста лучших фильмов о войне в истории мирового кино.

Режиссер сам прошел через концлагерь - этот опыт стал основой его творчества. В экспозиции находятся материалы к культовым фильмам "Я родом из детства", "Люди на болоте", "Высокая кровь" и "Шляхтич Завальня".

Вероника Себрукович, заведующий филиалом Национального исторического музея "Музей истории белорусского кино":

"Первые фильмы Турова - это были документальные ленты. Это короткие новеллы - "Комстрой" или "Звезда на пряжке". Первый короткий фильм на военную тематику Туров снял еще в 1959 году. И только лишь в 1964 году он снял полнометражный фильм о войне. Виктор Туров стал новатором, он снимал фильмы, не концентрируя внимание на батальных каких-то сценах, он именно обращал внимание на внутренний мир человека, на его переживания".

Для полноценного погружения в творческую жизнь Турова в зале разместили QR-коды. По ссылке можно найти записи голоса режиссера, его диалоги на съемочной площадке и фрагменты из интервью.