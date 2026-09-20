Музей народного единства под школьной крышей: как Барановичи берегут правду о прошлом

Что такое единство и насколько это важно, остро понимаешь, когда это теряешь. Об этом знают многие белорусские города, которые с 1921 по 1939 годы оказались оторванными от страны и своих родных и близких. В краеведческом музее Барановичей наглядно через документы и фотографии показывают жизнь города в составе Польши: с безработицей, тогда отсутствием врачей и невозможностью получить базовое образование.

Поэтому неудивительно, что именно в средней школе № 1 открылся и работает первый и пока единственный Музей народного единства. Экскурсоводы - ученики старших классов. Также в городе есть и улица 17 Сентября.

Средняя школа № 1 в Барановичах открылась 1 сентября 2021 года, а уже 17 сентября пригласила первых посетителей в свой Музей народного единства. Он стал первым в Беларуси подобным объектом, созданным как раз в тот год, когда эта дата официально появилась в праздничном календаре страны.

Александр Литвинович, учитель географии, руководитель Музея народного единства СШ № 1 г. Барановичи:

"Музей народного единства мы собирали буквально за месяц. Это была первоначально стендовая экспозиция, затем мы стали прирастать экспонатами. Мои коллеги-учителя приносили, и родители приносят, и гости иногда, когда посещают музей, потом приезжают, приносят что-то, какие-то вещи достаточно интересные, которые занимают достойное место в нашей экспозиции".

За пять лет экспозиция завоевала новые пространства и этажи школы. Путь музея начинается от аутентичных рушников и ткацкого станка, проходит через трагические страницы Великой Отечественной войны с фактами геноцида белорусского народа и доходит до подвига Героя, чье имя сегодня с гордостью носит это учреждение образования.

"Сергей Иванович Грицевец должен был участвовать в операции по освобождению Западной Беларуси. Однако по трагическому стечению обстоятельств за день до освобождения Беларуси он погиб", - рассказала учащаяся, экскурсовод Музея народного единства СШ № 1 г. Барановичи Ульяна Ревина.

В первый и единственный Музей народного единства приезжают и зарубежные гости от России до Австралии. Здесь история Беларуси с важными датами, снимками и картами. Ее легче изучать и школьникам. Вот та самая граница, которая разделила в 1921 году Западную и Восточную Беларусь - Рижский договор по итогам окончания советско-польской войны. Уникальный экспонат - отрывной календарь 1940 года. Пожелтевшие от времени страницы, хранят важное для потомков.

"17 сентября 1939 года по распоряжению советского правительства Красная Армия перешла западную границу, неся освобождение нашим единокровным братьям, западным украинцам и белорусам от гнета польских панов", - поделилась учащаяся, экскурсовод Музея народного единства СШ № 1 г. Барановичи Агния Масюкевич.

Барановичи лучше других знают, как это оказаться по ту сторону от Беларуси. Город стал центром повета Новогрудского воеводства, но никаких благ для развития не получил. Транспортный узел оказался попросту ненужным.

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома:

"Польское правительство называло эту территорию "усходнія крэсы". То есть, восточные окраины. И, наверное, все его отношение к этой территории было как к окраинам. Территория рассматривалась как источник дешевой рабочей силы, источник дешевого сырья, а также территория, где живут жители, которые должны потреблять продукцию польской промышленности, ни о каком развитии этой территории, к сожалению, речи не шло".

Только за первые 10 лет под Польшей население Барановичей сократилось с 28 тыс. до 22 тыс. человек. Это более чем на 20 %. Безработица была хронической. На работу белорусов принимали в последнюю очередь, а увольняли в первую. А так называемая государственная помощь по безработице была мизерной.

Ирина Карчевская, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:

"Заработная плата, которая производилась здесь нашим обычным рабочим на территории Западной Беларуси и в Польше, в центральных районах Польши, она во многом отличалась. Если сопоставить, например, среднечасовая оплата рабочим деревообрабатывающей промышленности в Варшавском воеводстве была 75 грошей. Здесь такой же рабочий в Новогрудском в воеводстве получал 31 грош. Даже те, кто имел работу, они работали более 10 часов".

Польское правительство называло эти земли Всходними Кресами, то есть восточными окраинами. И отношение к региону было соответствующим. Территория рассматривалась исключительно как источник дешевой рабочей силы и сырья, а также как рынок сбыта для польской промышленности. Ни о каком развитии этих земель, к сожалению, речи не шло.

Не хватало школ, а те, что работали, были не всем по карману, при этом ни одной - на белорусском или русском языках. Врачей критически не хватало, и все они вели частную практику. Многие семьи ютились в сырых и темных однокомнатных квартирах, а водопровод в Барановичах и вовсе оставался мечтой. Эту историю своей жизни здесь передают из поколения в поколение.

Улица 17 Сентября появилась в Барановичах сразу после воссоединения Западной и Восточной Беларуси - в феврале 1940 года. Позже ее переименовали в улицу Тимирязева, ну а в 1965 году дата 17 Сентября получила новую прописку в частном секторе.

Эти земли почти два десятка лет были в составе Польши. Граница прошла и через семьи, которые не виделись все это время, пока не победила историческая справедливость. За 5 лет после 1939-го восстановили всю промышленность города, активно строились школы, больницы и обновились дома.

Сегодня Барановичи - большой город, где живет 170 тыс. человек. По итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического развития Брестского региона он стал лидером. Здесь всегда рады гостям, и они готовы приезжать сюда снова и снова и гулять по городским улицам.